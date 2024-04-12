Мухин Вавил
Место рождения
Дата рождения01.09.1855
Дата смертиДо 1923
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1855
Мать: Мухина Фекла
незаконнорожденный ВУЦА Ф. 200 Оп.1. д.2348. Л.732об. ВУЦА Ф. 200 Оп.1. д.1145. Л.476об.,477.
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Мухина Елизавета Матфеевна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Мухин Александр Вавилович
Мать ребёнка: Мухина Елизавета Матфеевна
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13960738/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3D%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD%26first_name%3D%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%26middle_... Показать все
Рождение ребёнка
02.08.1891
Сын: Мухин Яков Вавилович
Мать ребёнка: Мухина Елизавета Матфеевна
ВУЦА Ф. 364 Оп. 1 Д. 7581 Л. 21об-22 МК Орловской Всесвятской церкви Великоустюгского уезда: отец -д. Рожково бессрочно отпущенный солдат Вавил незаконнорожденный Мухин, мать - Елисавета Матфеева. Вос... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1923
В ЗАГС с 1923 записи о смерти не найдено