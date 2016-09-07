Широкова (Буланова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШирокова (Буланова) Ирина

Широкова (Буланова) Ирина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1959

Дата смерти

07.09.2016

Пол

Женский

Отец

1934 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1958 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1959

Отец: Буланов Юрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Широков Николай

Развод
Неизвестно

Муж: Широков Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широков Николай

Смерть
07.09.2016
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close