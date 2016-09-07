Широкова (Буланова) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1959
Дата смерти07.09.2016
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1959
Отец: Буланов Юрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Широков Николай
Развод
Неизвестно
Муж: Широков Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Широков Николай
Смерть
07.09.2016