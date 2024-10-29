Агафон Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафон Петров

Агафон Петров

Место рождения

Мельгубово, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Петр Герасимов

Мать: Меланья Иванова

Мельгубово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Андреева

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Матрена Агафонова

Мать ребёнка: Степанида Андреева

Мельгубово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Военная служба
1764
отдан в рекруты
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Хавронья Агафонова

Мать ребёнка: Степанида Андреева

Мельгубово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Дарья Агафонова

Мать ребёнка: Степанида Андреева

Мельгубово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.