Агафон Петров
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Петр Герасимов
Мать: Меланья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Андреева
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Матрена Агафонова
Мать ребёнка: Степанида Андреева
Военная служба
1764
отдан в рекруты
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Хавронья Агафонова
Мать ребёнка: Степанида Андреева
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Дарья Агафонова
Мать ребёнка: Степанида Андреева
Смерть
Неизвестно