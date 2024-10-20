Пчелинцев (Бирюкова) Зиновия Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1861
Селезни, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Пчелинцева Татьяна Емельяновна
Отец ребёнка: Пчелинцев Емельян Никитич
Рождение ребёнка
16.09.1870
Дочь: Пчелинцева Анна Емельяновна
Отец ребёнка: Пчелинцев Емельян Никитич
Рождение ребёнка
18.01.1876
Сын: Пчелинцев Ефим Емельянович
Отец ребёнка: Пчелинцев Емельян Никитич
Рождение ребёнка
11.05.1880
Сын: Пчелинцев Никита Емельянович
Отец ребёнка: Пчелинцев Емельян Никитич
Смерть
Неизвестно