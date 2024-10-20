Пчелинцев (Бирюкова) Зиновия Никифоровна 1841 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПчелинцев (Бирюкова) Зиновия Никифоровна

Пчелинцев (Бирюкова) Зиновия Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.10.1861

Муж: Пчелинцев Емельян Никитич

Селезни, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Пчелинцева Татьяна Емельяновна

Отец ребёнка: Пчелинцев Емельян Никитич

Рождение ребёнка
16.09.1870

Дочь: Пчелинцева Анна Емельяновна

Отец ребёнка: Пчелинцев Емельян Никитич

Рождение ребёнка
18.01.1876

Сын: Пчелинцев Ефим Емельянович

Отец ребёнка: Пчелинцев Емельян Никитич

Рождение ребёнка
11.05.1880

Сын: Пчелинцев Никита Емельянович

Отец ребёнка: Пчелинцев Емельян Никитич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.