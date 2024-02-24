Чижова (Мельникова) Александра Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чижова (Мельникова) Александра Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

15.09.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий

Отец ребёнка: Чижов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей

Отец ребёнка: Чижов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Чижов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: Чижов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
03.07.1930

Сын: Чижов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Чижов Иван Николаевич

Смерть
15.09.1971

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