Чижова (Мельникова) Александра Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти15.09.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрий
Отец ребёнка: Чижов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей
Отец ребёнка: Чижов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Чижов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Чижов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
03.07.1930
Отец ребёнка: Чижов Иван Николаевич
Смерть
15.09.1971