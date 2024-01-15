Аникей Исаков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникей Исаков

Место рождения

д.Горка, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.

Дата рождения

1752

Дата смерти

1796

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Исак Прокофьев

Мать: Васса Трифонова

Рождение ребёнка
1781

Сын: Иван Аникеев

Мать ребёнка: Авдотья Андреева

Рождение ребёнка
1786

Сын: Назар Аникеев

Мать ребёнка: Авдотья Андреева

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Аксинья Аникеева

Мать ребёнка: Авдотья Андреева

Смерть
1796

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