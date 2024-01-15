Аникей Исаков
Место рожденияд.Горка, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.
Дата рождения1752
Дата смерти1796
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Исак Прокофьев
Мать: Васса Трифонова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Иван Аникеев
Мать ребёнка: Авдотья Андреева
Рождение ребёнка
1786
Сын: Назар Аникеев
Мать ребёнка: Авдотья Андреева
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Аксинья Аникеева
Мать ребёнка: Авдотья Андреева