Хаким Сибгат Тазиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хаким Сибгат Тазиевич

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Место рождения

Кулле-Кими, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.12.1911

Дата смерти

03.08.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Кулле-Кими, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
03.08.1986
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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