Фёдор Никитин 1767 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Фёдор Никитин

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 1767 ст., Бурмачка, Костромской уезд, Костромская область

умер Неизвестно

Мать
Авдотья (Евдокия) Иванова1732 ст. г.р.
Отец
Никита Перфильев1732 ст. г.р.
Супруги
Авдотья (Евдокия) Григорьева1755 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767 ст.

Отец: Никита Перфильев

Мать: Авдотья (Евдокия) Иванова

Бурмачка, Костромской уезд, Костромская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья (Евдокия) Григорьева

Багримово, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Упоминание
?.07.1782 ст.
Багримово, Переславский муниципальный район, Ярославская область

ГАВО Ф.301. Оп.5. Д.152. Л.1603,1604,1604об. ...вотчины коллежского асессора Санкт-Петербургской губернии Олонецкой области губернского магистрата прокурора Сергея Ивановича Грейца жены его Марьи Андреевны Володимирского наместничества Переславского уезда Залесского села Строкина Багримова тож... Оный Никита с женою и детьми переведён Костромского уезда госпожи моей из деревни Бурмачки

Место жительства
С 1785 ст.

По РС 1795 Продан в 1785 году поручику Егору Феодорову Ропину.

Смерть
Неизвестно

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