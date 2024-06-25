Фёдор Никитин
мужской, родился 1767 ст., Бурмачка, Костромской уезд, Костромская область
умер Неизвестно
МатьАвдотья (Евдокия) Иванова1732 ст. г.р.
ОтецНикита Перфильев1732 ст. г.р.
Супруги
Авдотья (Евдокия) Григорьева1755 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767 ст.
Отец: Никита Перфильев
Бурмачка, Костромской уезд, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Багримово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Упоминание
?.07.1782 ст.
Багримово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
С 1785 ст.
Смерть
Неизвестно