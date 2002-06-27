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Новоселова Александра Александровна

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Место рождения

Бердск, город Бердск, Новосибирская область

Дата рождения

27.06.2002

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.2002

Отец: Новоселов Александр Юрьевич

Мать: Новоселова Елена Викторовна

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
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