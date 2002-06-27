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Новоселова Александра Александровна
Новоселова Александра Александровна
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Место рождения
Бердск
, город Бердск, Новосибирская область
Дата рождения
27.06.2002
Пол
Женский
Отец
Новоселов Александр Юрьевич
1966 г.р.
Мать
Новоселова Елена Викторовна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.2002
Отец:
Новоселов Александр Юрьевич
Мать:
Новоселова Елена Викторовна
Бердск
, город Бердск, Новосибирская область
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