Крегер Федор Николаевич
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
Крегер (Шебанова) Варвара МаксимовнаНеизвестно г.р.
Дети
Крегер Александр Федорович1905 г.р.
Крегер Виктор Федорович1907 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905
Сын: Крегер Александр Федорович
Мать ребёнка: Крегер (Шебанова) Варвара Максимовна
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Крегер (Шебанова) Варвара Максимовна
Смерть
Неизвестно