Крегер Федор Николаевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Крегер Федор Николаевич

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Супруги
Крегер (Шебанова) Варвара МаксимовнаНеизвестно г.р.
Дети
Крегер Александр Федорович1905 г.р.
Крегер Виктор Федорович1907 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крегер (Шебанова) Варвара Максимовна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Крегер Александр Федорович

Мать ребёнка: Крегер (Шебанова) Варвара Максимовна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Крегер Виктор Федорович

Мать ребёнка: Крегер (Шебанова) Варвара Максимовна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.