Тоцкий Константин Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тоцкий Константин Васильевич

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Место рождения

г. Каган, Узбекская ССР

Дата рождения

23.02.1950

Дата смерти

23.08.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1889 по 1991
Азербайджанская ССР
Рождение
23.02.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Каган, Узбекская ССР
Место жительства
С 1950
г. Каган, Узбекская ССР
Место жительства
С 1967
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1977 по 1980
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Место жительства
С 1981 по 1985
Находка, Находкинский, Приморский край
Место жительства
С 1985 по 1988
Таджикская ССР
Место жительства
С 1996 по 2018
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
23.08.2018
Москва, город федерального значения Москва
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