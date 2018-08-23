Тоцкий Константин Васильевич
Место рожденияг. Каган, Узбекская ССР
Дата рождения23.02.1950
Дата смерти23.08.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1889 по 1991
Азербайджанская ССР
Рождение
23.02.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Каган, Узбекская ССР
Место жительства
С 1950
г. Каган, Узбекская ССР
Место жительства
С 1967
Место жительства
С 1977 по 1980
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Место жительства
С 1981 по 1985
Находка, Находкинский, Приморский край
Место жительства
С 1985 по 1988
Таджикская ССР
Место жительства
С 1996 по 2018
Смерть
23.08.2018