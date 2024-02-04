Костина Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.05.2021
Дочь: Коваленко Виктория Станиславовна
Отец ребёнка: не указан