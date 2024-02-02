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Фёдор Егоров

Место рождения

д.Сергеева государственной коллегии экономии

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1720 г.р.

Мать

Около 1715 г.р.

Дети

Около 1763 г.р.

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: Егор Никитин

Мать: Пелагея Петрова

д.Сергеева государственной коллегии экономии
Рождение ребёнка
Около 1763

Дочь: Дарья Фёдорова

Мать ребёнка: Авдотья Тимофеева

д.Сергеева государственной коллегии экономии
Смерть
Неизвестно
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