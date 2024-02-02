Фёдор Егоров
Место рожденияд.Сергеева государственной коллегии экономии
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: Егор Никитин
Мать: Пелагея Петрова
д.Сергеева государственной коллегии экономии
Рождение ребёнка
Около 1763
Дочь: Дарья Фёдорова
Мать ребёнка: Авдотья Тимофеева
д.Сергеева государственной коллегии экономии
Смерть
Неизвестно