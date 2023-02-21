Тупицын Иван Евсеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупицын Иван Евсеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1814 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1868 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1875 ст.

Отец: Тупицын Евсей Зиновьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1897 ст.

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Тупицына Анна Моисеевна

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тупицына Анна Моисеевна

Смерть
Неизвестно
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