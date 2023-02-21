Тупицын Иван Евсеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1875 ст.
Отец: Тупицын Евсей Зиновьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.05.1897 ст.
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Тупицына Анна Моисеевна
Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тупицына Анна Моисеевна
Смерть
Неизвестно