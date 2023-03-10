Яковлев Сергей Неизвестно
Место рожденияЯрославская обл., Россия
Дата рождения1940
Дата смерти2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Ярославская обл., Россия
Рождение ребёнка
1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яковлев Нина Николаевна
г.Ташкент, Узбекистан
Рождение ребёнка
1972
Сын: Яковлев Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Яковлев Нина Николаевна
г.Ташкент, Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яковлев Нина Николаевна
Место жительства
Неизвестно
г.Ташкент, Узбекистан
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
2006
г.Ташкент, Узбекистан
Отсутствует в базе "Фамилио"