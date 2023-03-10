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Яковлев Сергей Неизвестно

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Место рождения

Ярославская обл., Россия

Дата рождения

1940

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1942 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1972 г.р.

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Ярославская обл., Россия
Рождение ребёнка
1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яковлев Нина Николаевна

г.Ташкент, Узбекистан
Рождение ребёнка
1972

Сын: Яковлев Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Яковлев Нина Николаевна

г.Ташкент, Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлев Нина Николаевна

Место жительства
Неизвестно
г.Ташкент, Узбекистан
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
2006
г.Ташкент, Узбекистан
Отсутствует в базе "Фамилио"
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