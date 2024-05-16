Магомедов Ибрагим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Магомедов Боря
Мать ребёнка: Магомедова Минажат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Магомедова Зульпия
Мать ребёнка: Магомедова Минажат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Магомедова Загидат
Мать ребёнка: Магомедова Минажат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Магомедов Эльбрус
Мать ребёнка: Магомедова Минажат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Магомедов Боря
Мать ребёнка: Магомедова Минажат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Магомедов Идрис
Мать ребёнка: Магомедова Минажат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Магомедов Боря
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Магомедов Муслим
Мать ребёнка: Магомедова Минажат