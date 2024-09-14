Бугаенко (Иванова) Анастасия Дмитриевна
Место рожденияПлатоно-Петровка
Дата рождения06.11.1907
Дата смерти22.12.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1907
Отец: Иванов Дмитрий Семенович
Мать: Иванова Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.09.1927
Сын: Бугаенко Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Бугаенко Михаил Семенович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Бугаенко Анна Михайловна
Отец ребёнка: Бугаенко Михаил Семенович
Рождение ребёнка
21.09.1936
Дочь: Харченко (Бугаенко) Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Бугаенко Михаил Семенович
Рождение ребёнка
22.02.1938
Сын: Бугаенко Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Бугаенко Михаил Семенович
Рождение ребёнка
22.02.1938
Сын: Бугаенко Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Бугаенко Михаил Семенович
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бугаенко Михаил Семенович
Смерть
22.12.1991
Пешково, Азовский муниципальный район, Ростовская область