Бугаенко (Иванова) Анастасия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бугаенко (Иванова) Анастасия Дмитриевна

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Место рождения

Платоно-Петровка

Дата рождения

06.11.1907

Дата смерти

22.12.1991

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1907

Отец: Иванов Дмитрий Семенович

Мать: Иванова Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бугаенко Михаил Семенович

Рождение ребёнка
23.09.1927

Сын: Бугаенко Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Бугаенко Михаил Семенович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Бугаенко Анна Михайловна

Отец ребёнка: Бугаенко Михаил Семенович

Рождение ребёнка
21.09.1936

Дочь: Харченко (Бугаенко) Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Бугаенко Михаил Семенович

Рождение ребёнка
22.02.1938

Сын: Бугаенко Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Бугаенко Михаил Семенович

Платоно-Петровка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
22.02.1938

Сын: Бугаенко Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Бугаенко Михаил Семенович

Платоно-Петровка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бугаенко Михаил Семенович

Смерть
22.12.1991
Пешково, Азовский муниципальный район, Ростовская область

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