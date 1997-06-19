Шитова (Сошникова) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шитова (Сошникова) Татьяна Васильевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

04.10.1916

Дата смерти

19.06.1997

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1916

Отец: Сошников Василий Максимович

Мать: Сошникова (Шаповалова) Надежда Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Преподавательница английского языка
Крещение
21.11.1916
Бракосочетание
17.01.1941

Муж: Алексеев (Шитов) Александр Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.12.1941

Сын: Алексеев (Шитов) Алексей Александрович

Отец ребёнка: Алексеев (Шитов) Александр Иванович

Рождение ребёнка
06.07.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алексеев (Шитов) Александр Иванович

Смерть
19.06.1997
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Около 22.06.1997
Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область

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