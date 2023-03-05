Зимин (Костюничев) Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимин (Костюничев) Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Костюничев Иван Кузьмич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.11.1965

Дочь: Люсина Тамара Владимировна

Мать ребёнка: Зимина Юлия Николаевна

Рождение ребёнка
25.01.1973

Сын: Зимин Геннадий Владимирович

Мать ребёнка: Зимина Юлия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зимина Юлия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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