Зимин (Костюничев) Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: Костюничев Иван Кузьмич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.11.1965
Дочь: Люсина Тамара Владимировна
Мать ребёнка: Зимина Юлия Николаевна
Рождение ребёнка
25.01.1973
Сын: Зимин Геннадий Владимирович
Мать ребёнка: Зимина Юлия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зимина Юлия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана