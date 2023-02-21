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Черкашина Валентина Николаевна
Черкашина Валентина Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.01.1992
Пол
Женский
Отец
Черкашин Николай Алексеевич
1959 г.р.
Мать
Черкашина (Смирнова) Ольга Вячеславовна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1992
Отец:
Черкашин Николай Алексеевич
Мать:
Черкашина Ольга Вячеславовна
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