Черкашина Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкашина Валентина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1992

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1992

Отец: Черкашин Николай Алексеевич

Мать: Черкашина Ольга Вячеславовна

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