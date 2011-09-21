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Бекташева Варвара Вадимовна
Бекташева Варвара Вадимовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.09.2011
Пол
Женский
Отец
Бекташев Вадим Венерович
1990 г.р.
Мать
Бекташева Лилия Фануловна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЭТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.2011
Отец:
Бекташев Вадим Венерович
Мать:
Бекташева Лилия Фануловна
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