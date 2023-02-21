(Кованько) Александра Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кованько) Александра Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Пол

Женский

Отец

1791 г.р.

Мать

Около 1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Кованько Осип Григорьевич

Мать: Кованько Юлия Игнатьевна

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