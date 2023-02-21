Федосеева (Пешкова) Анастасия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеева (Пешкова) Анастасия Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1883

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1883

Отец: Пешков Илья Иванович

Мать: Пешкова Мария Петровна

Рождение ребёнка
27.12.1910

Сын: Федосеев Вячеслав Петрович

Отец ребёнка: Федосеев Петр Иванович

Рождение ребёнка
02.10.1913

Дочь: Федосеева Евфалия Петровна

Отец ребёнка: Федосеев Петр Иванович

Рождение ребёнка
24.11.1914

Дочь: Федосеева Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Федосеев Петр Иванович

Рождение ребёнка
09.11.1916

Сын: Федосеев Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Федосеев Петр Иванович

Рождение ребёнка
03.01.1920

Дочь: Федосеева Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Федосеев Петр Иванович

Рождение ребёнка
21.11.1922

Дочь: Федосеева Кикилия Петровна

Отец ребёнка: Федосеев Петр Иванович

Рождение ребёнка
03.12.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федосеев Петр Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
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