Федосеева (Пешкова) Анастасия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1883
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
25.12.1883
Отец: Пешков Илья Иванович
Мать: Пешкова Мария Петровна
Рождение ребёнка
27.12.1910
Сын: Федосеев Вячеслав Петрович
Отец ребёнка: Федосеев Петр Иванович
Рождение ребёнка
02.10.1913
Дочь: Федосеева Евфалия Петровна
Отец ребёнка: Федосеев Петр Иванович
Рождение ребёнка
24.11.1914
Дочь: Федосеева Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Федосеев Петр Иванович
Рождение ребёнка
09.11.1916
Сын: Федосеев Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Федосеев Петр Иванович
Рождение ребёнка
03.01.1920
Дочь: Федосеева Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Федосеев Петр Иванович
Рождение ребёнка
21.11.1922
Дочь: Федосеева Кикилия Петровна
Отец ребёнка: Федосеев Петр Иванович
Рождение ребёнка
03.12.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федосеев Петр Иванович
Работа или профессия
Неизвестно