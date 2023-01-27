Петухов Алексей Михайлович
мужской, родился 18.05.1904, Громково, Богородский, Московская область
умер 23.10.1904, Громково, Богородский, Московская область
ОтецПетухов Михаил ДомиановичДо 1885 г.р.
МатьПетухова Ирина ИвановнаОколо 1878 г.р.
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Рождение
18.05.1904
Отец: Петухов Михаил Домианович
Мать: Петухова Ирина Ивановна
Громково, Богородский, Московская область
Смерть
23.10.1904
Громково, Богородский, Московская область