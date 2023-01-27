Петухов Алексей Михайлович 18.05.1904 — найти родственников по фамилии на Familio

Петухов Алексей Михайлович

Автор
НС
См Н.

мужской, родился 18.05.1904, Громково, Богородский, Московская область

умер 23.10.1904, Громково, Богородский, Московская область

Отец
Петухов Михаил ДомиановичДо 1885 г.р.
Мать
Петухова Ирина ИвановнаОколо 1878 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1904

Отец: Петухов Михаил Домианович

Мать: Петухова Ирина Ивановна

Громково, Богородский, Московская область

Смерть
23.10.1904
Громково, Богородский, Московская область

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