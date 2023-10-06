Дубакин Фёдор Прокопиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубакин Фёдор Прокопиев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Дубакин Прокофий

Мать: не указана

Бракосочетание
08.09.1885 ст.

Жена: Дубакина София Антонова

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1886

Сын: Дубакин Сергей Фёдорович

Мать ребёнка: Дубакина София Антонова

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.08.1894 ст.

Сын: Дубакин Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Дубакина София Антонова

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.08.1896 ст.

Сын: Дубакин Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Дубакина София Антонова

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.07.1901 ст.

Дочь: Дубакина Вера Фёдоровна

Мать ребёнка: Дубакина София Антонова

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубакина Ольга Фёдоровна

Мать ребёнка: Дубакина София Антонова

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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