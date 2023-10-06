Дубакин Фёдор Прокопиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Дубакин Прокофий
Бракосочетание
08.09.1885 ст.
Жена: Дубакина София Антонова
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Дубакина София Антонова
Рождение ребёнка
14.08.1894 ст.
Сын: Дубакин Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Дубакина София Антонова
Рождение ребёнка
13.08.1896 ст.
Сын: Дубакин Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Дубакина София Антонова
Рождение ребёнка
31.07.1901 ст.
Дочь: Дубакина Вера Фёдоровна
Мать ребёнка: Дубакина София Антонова
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубакина Ольга Фёдоровна
Мать ребёнка: Дубакина София Антонова
Смерть
Неизвестно