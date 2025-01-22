Воркунков Корнилий Дмитриевич
мужской, родился Около 1877, Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
умер Неизвестно
Супруги
Воркункова (Майорова) Александра ЕфимовнаНеизвестно г.р.
Воркункова (Исаев) Вера Васильевна13.09.1888 г.р.
Дети
(Воркункова) Татьяна Корниловна07.01.1899 г.р.
Воркунков Степан Корнилович08.11.1908 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1898
Рождение ребёнка
07.01.1899
Дочь: (Воркункова) Татьяна Корниловна
Мать ребёнка: Воркункова (Майорова) Александра Ефимовна
Бракосочетание
29.04.1907
Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.11.1908
Сын: Воркунков Степан Корнилович
Мать ребёнка: Воркункова (Исаев) Вера Васильевна
Рождение ребёнка
13.11.1910
Дочь: (Воркункова) Анна Корниловна
Мать ребёнка: Воркункова (Исаев) Вера Васильевна
Рождение ребёнка
21.12.1912
Дочь: (Воркункова) Анастасия Корниловна
Мать ребёнка: Воркункова (Исаев) Вера Васильевна
Смерть
Неизвестно