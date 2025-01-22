Воркунков Корнилий Дмитриевич Около 1877 — найти родственников по фамилии на Familio

Воркунков Корнилий Дмитриевич

Автор
СР
Ряховский С.

мужской, родился Около 1877, Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

умер Неизвестно

Супруги
Воркункова (Майорова) Александра ЕфимовнаНеизвестно г.р.
Воркункова (Исаев) Вера Васильевна13.09.1888 г.р.
Дети
(Воркункова) Татьяна Корниловна07.01.1899 г.р.
Воркунков Степан Корнилович08.11.1908 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
До 1898

Жена: Воркункова (Майорова) Александра Ефимовна

Рождение ребёнка
07.01.1899

Дочь: (Воркункова) Татьяна Корниловна

Мать ребёнка: Воркункова (Майорова) Александра Ефимовна

Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
29.04.1907

Жена: Воркункова (Исаев) Вера Васильевна

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
08.11.1908

Сын: Воркунков Степан Корнилович

Мать ребёнка: Воркункова (Исаев) Вера Васильевна

Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
13.11.1910

Дочь: (Воркункова) Анна Корниловна

Мать ребёнка: Воркункова (Исаев) Вера Васильевна

Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
21.12.1912

Дочь: (Воркункова) Анастасия Корниловна

Мать ребёнка: Воркункова (Исаев) Вера Васильевна

Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Неизвестно

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