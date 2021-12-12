Березин Иван Михайлович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Березин Иван Михайлович

Автор
ТТ
Тимофеева (Лямина) Т.

мужской, родился Неизвестно, Кузавошка малая, Уржумский уезд, Вятская губерния

умер Неизвестно, Кузавошка малая, Уржумский уезд, Вятская губерния

Супруги
Березина Анна ПетровнаНеизвестно г.р.
Дети
Березин Петр Иванович1914 г.р.
Березина Серафима ИвановнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кузавошка малая, Уржумский уезд, Вятская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Березина Анна Петровна

Кузавошка малая, Уржумский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Березина Серафима Ивановна

Мать ребёнка: Березина Анна Петровна

Кузавошка малая, Уржумский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
1914

Сын: Березин Петр Иванович

Мать ребёнка: Березина Анна Петровна

Смерть
Неизвестно
Кузавошка малая, Уржумский уезд, Вятская губерния

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