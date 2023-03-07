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Березин Иван Михайлович

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Место рождения

Кузавошка малая, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кузавошка малая, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1914

Сын: Березин Петр Иванович

Мать ребёнка: Березина Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Березина Анна Петровна

Кузавошка малая, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Березина Серафима Ивановна

Мать ребёнка: Березина Анна Петровна

Кузавошка малая, Уржумский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Кузавошка малая, Уржумский уезд, Вятская губерния
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