Березин Иван Михайлович
мужской, родился Неизвестно, Кузавошка малая, Уржумский уезд, Вятская губерния
умер Неизвестно, Кузавошка малая, Уржумский уезд, Вятская губерния
Супруги
Березина Анна ПетровнаНеизвестно г.р.
Дети
Березин Петр Иванович1914 г.р.
Березина Серафима ИвановнаНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Березина Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Березина Серафима Ивановна
Мать ребёнка: Березина Анна Петровна
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Березина Анна Петровна
Смерть
Неизвестно