Березин Иван Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Березина Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Березина Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Березина Серафима Ивановна
Мать ребёнка: Березина Анна Петровна
Смерть
Неизвестно