Жерновкова (Попова) Федора Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖерновкова (Попова) Федора Михайловна

Жерновкова (Попова) Федора Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.01.1873

Муж: Жерновков Федор Миронович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Жерновков Иоан Федорович

Отец ребёнка: Жерновков Федор Миронович

Рождение ребёнка
?.02.1879

Дочь: Агафия Федоровна

Отец ребёнка: Жерновков Федор Миронович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Жерновков Федор Миронович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жерновков Александр Федорович

Отец ребёнка: Жерновков Федор Миронович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close