Жерновкова (Попова) Федора Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1873
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Жерновков Федор Миронович
Рождение ребёнка
?.02.1879
Дочь: Агафия Федоровна
Отец ребёнка: Жерновков Федор Миронович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Жерновков Федор Миронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жерновков Александр Федорович
Отец ребёнка: Жерновков Федор Миронович
Смерть
Неизвестно