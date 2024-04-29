Пинус Гершон
Место рожденияг. Витебск, Российская Империя
Дата рождения11.08.1873
Дата смерти17.03.1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
11.08.1873
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Витебск, Российская Империя
Рождение ребёнка
02.03.1903
Дочь: Гальперина (Пинус) Августа Гутя Гершоновна
Мать ребёнка: Пинус (Pinus) (Фейгин (Feigin)) Фейга Щейте (Scheite)
г. Полоцк
Рождение ребёнка
22.02.1906
Мать ребёнка: Пинус (Pinus) (Фейгин (Feigin)) Фейга Щейте (Scheite)
Riga, Rīgas pilsēta, Latvia
Рождение ребёнка
18.03.1910
Сын: Пинус (Орен) Арон Гершонович (Григорьевич)
Мать ребёнка: Пинус (Pinus) (Фейгин (Feigin)) Фейга Щейте (Scheite)
г. Рига, Российская Империя
Смерть
17.03.1936
г. Рига