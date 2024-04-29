Пинус Гершон 11.08.1873 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пинус Гершон

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Место рождения

г. Витебск, Российская Империя

Дата рождения

11.08.1873

Дата смерти

17.03.1936

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Витебск, Российская Империя
Рождение ребёнка
02.03.1903

Дочь: Гальперина (Пинус) Августа Гутя Гершоновна

Мать ребёнка: Пинус (Pinus) (Фейгин (Feigin)) Фейга Щейте (Scheite)

г. Полоцк
Рождение ребёнка
22.02.1906

Сын: Пинус Гилель Гершонович

Мать ребёнка: Пинус (Pinus) (Фейгин (Feigin)) Фейга Щейте (Scheite)

Riga, Rīgas pilsēta, Latvia
Рождение ребёнка
18.03.1910

Сын: Пинус (Орен) Арон Гершонович (Григорьевич)

Мать ребёнка: Пинус (Pinus) (Фейгин (Feigin)) Фейга Щейте (Scheite)

г. Рига, Российская Империя
Смерть
17.03.1936
г. Рига

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