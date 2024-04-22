Федор Афанасьев (Ич)
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Афанасий Кирилов (Ич)
Мать: Анна Артемева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Матрена Федорова (Вна)
Мать ребёнка: Марья Маркова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1801
Мать ребёнка: Марья Маркова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Евфимия Федорова (Вна)
Мать ребёнка: Марья Маркова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Петр Федоров (Ич)
Мать ребёнка: Марья Маркова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Илья Федоров (Ич)
Мать ребёнка: Марья Маркова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Ульяна Федорова (Вна)
Мать ребёнка: Марья Маркова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Маркова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1857