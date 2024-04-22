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Федор Афанасьев (Ич)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Отец

Около 1737 г.р.

Мать

Около 1743 г.р.

Жена

Около 1779 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Афанасий Кирилов (Ич)

Мать: Анна Артемева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Матрена Федорова (Вна)

Мать ребёнка: Марья Маркова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Спиридон Федоров (Ич)

Мать ребёнка: Марья Маркова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Евфимия Федорова (Вна)

Мать ребёнка: Марья Маркова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Петр Федоров (Ич)

Мать ребёнка: Марья Маркова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Илья Федоров (Ич)

Мать ребёнка: Марья Маркова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Ульяна Федорова (Вна)

Мать ребёнка: Марья Маркова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Маркова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1857
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