Недосеев Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852 ст.
Рождение ребёнка
Около 1878
Мать ребёнка: Недосеева Мария Павловна
Рождение ребёнка
01.02.1879 ст.
Сын: Недосеев Семеон Алексеевич
Мать ребёнка: Недосеева Мария Павловна
Людвиновка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Недосеева Мария Павловна
Смерть
Неизвестно