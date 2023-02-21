Недосеев Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недосеев Алексей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852 ст.

Отец: Недосеев Михаил Ильич

Мать: Недосеева Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Недосеев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Недосеева Мария Павловна

Рождение ребёнка
01.02.1879 ст.

Сын: Недосеев Семеон Алексеевич

Мать ребёнка: Недосеева Мария Павловна

Людвиновка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Недосеева Мария Павловна

Смерть
Неизвестно
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