Казаринов Степан Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
27.02.1896 ст.
Прокопий Никифорович Ошлоков
Рождение ребёнка
17.07.1896 ст.
Сын: Казаринов Иван Степанович
Мать ребёнка: Казаринова Василиса Трофимовна
Восприемник
21.07.1896 ст.
Иван Тимофеевич Шевелев
Восприемник
19.05.1897 ст.
Ирина Ивановна Елкина
Рождение ребёнка
01.05.1907 ст.
Дочь: Елена Степановна
Мать ребёнка: Казаринова Василиса Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно