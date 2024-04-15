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Казаринов Степан Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
27.02.1896 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Прокопий Никифорович Ошлоков
Рождение ребёнка
17.07.1896 ст.

Сын: Казаринов Иван Степанович

Мать ребёнка: Казаринова Василиса Трофимовна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
21.07.1896 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Иван Тимофеевич Шевелев
Восприемник
19.05.1897 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Ирина Ивановна Елкина
Рождение ребёнка
01.05.1907 ст.

Дочь: Елена Степановна

Мать ребёнка: Казаринова Василиса Трофимовна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казаринова Василиса Трофимовна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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