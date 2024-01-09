Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: (Паздникова) Матрёна Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косяков Николай Анатольевич

Отец ребёнка: Косяков Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косяков Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Косяков Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косяков Олег Анатольевич

Отец ребёнка: Косяков Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косяков Михаил Анатольевич

Отец ребёнка: Косяков Анатолий

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