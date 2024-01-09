Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косяков Николай Анатольевич
Отец ребёнка: Косяков Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косяков Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Косяков Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Косяков Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косяков Михаил Анатольевич
Отец ребёнка: Косяков Анатолий