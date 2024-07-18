Пахом-Пафнутий Павлович
Место рождения
Дата рождения02.05.1858
Дата смертиПосле 1909
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1858
Отец: Павел Спиридонович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Пелагея Пахомовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
05.07.1885
Жена: Олимпиада Трофимовна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Ксения Пахомовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
12.07.1891
Рождение ребёнка
1892
Рождение ребёнка
01.01.1896
Рождение ребёнка
23.10.1897
Сын: Пахомов-Касаткин Григорий Пахомович
Мать ребёнка: Филиппова Евлампия Филипповна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Христина Пахомовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1900
Рождение ребёнка
1902
Сын: Феодор Пахомович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1904
Рождение ребёнка
18.03.1909
Смерть
После 1909