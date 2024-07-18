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Пахом-Пафнутий Павлович

Место рождения

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

02.05.1858

Дата смерти

После 1909

Пол

Мужской

Отец

1824 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Между 1865 и 1866 г.р.
1868 г.р.

Дети

1885 г.р.
1891 г.р.
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1897 г.р.
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Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1858

Отец: Павел Спиридонович

Мать: не указана

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Место жительства
Неизвестно
Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филиппова Евлампия Филипповна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Пелагея Пахомовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
05.07.1885

Жена: Олимпиада Трофимовна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Ксения Пахомовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
12.07.1891

Жена: Филиппова Евлампия Филипповна

Рождение ребёнка
1892

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филиппова Евлампия Филипповна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
01.01.1896

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филиппова Евлампия Филипповна

Рождение ребёнка
23.10.1897

Сын: Пахомов-Касаткин Григорий Пахомович

Мать ребёнка: Филиппова Евлампия Филипповна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Христина Пахомовна

Мать ребёнка: не указана

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
03.01.1900

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филиппова Евлампия Филипповна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1902

Сын: Феодор Пахомович

Мать ребёнка: не указана

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
14.08.1904

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филиппова Евлампия Филипповна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
18.03.1909

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филиппова Евлампия Филипповна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
После 1909
Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика

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