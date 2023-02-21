Ларькова (Головкина) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларькова (Головкина) Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1927

Дочь: Колесникова Антонина Федоровна

Отец ребёнка: Ларьков (larkov) Федор (Fedor Stepanovich)

Рождение ребёнка
Около 1929

Сын: Ларьков Анатолий Федорович

Отец ребёнка: Ларьков (larkov) Федор (Fedor Stepanovich)

Рождение ребёнка
Около 1933

Дочь: Киселева Лидия Федоровна

Отец ребёнка: Ларьков (larkov) Федор (Fedor Stepanovich)

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ларьков (larkov) Федор (Fedor Stepanovich)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларьков (larkov) Федор (Fedor Stepanovich)

Смерть
Неизвестно
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