Ларькова (Головкина) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1927
Дочь: Колесникова Антонина Федоровна
Отец ребёнка: Ларьков (larkov) Федор (Fedor Stepanovich)
Рождение ребёнка
Около 1929
Сын: Ларьков Анатолий Федорович
Отец ребёнка: Ларьков (larkov) Федор (Fedor Stepanovich)
Рождение ребёнка
Около 1933
Дочь: Киселева Лидия Федоровна
Отец ребёнка: Ларьков (larkov) Федор (Fedor Stepanovich)
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ларьков (larkov) Федор (Fedor Stepanovich)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно