Курамшин Вифа Мухамеджанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курамшин Вифа Мухамеджанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1931

Сын: Курамшин Рашит Вафич

Мать ребёнка: Курамшина Гульсум Яруловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курамшина Раиса Вафична

Мать ребёнка: Курамшина Гульсум Яруловна

Смерть
Неизвестно
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