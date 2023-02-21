Курамшин Вифа Мухамеджанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1931
Сын: Курамшин Рашит Вафич
Мать ребёнка: Курамшина Гульсум Яруловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курамшина Раиса Вафична
Мать ребёнка: Курамшина Гульсум Яруловна
Смерть
Неизвестно