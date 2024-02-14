Сибгатуллин Исмагил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сибгатуллин Исмагил

Место рождения

с.Чембилей Кр-Октябрьского р-на Горьковской обл

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

Жена

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Сибгатуллин Сетдек

Мать: Сибгатуллина (Хисаметдинова) Зулейха Багаутдин Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сибгатуллина (Идрисова) Гафиря Асфандияр Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сибгатуллина (Идрисова) Гафиря Асфандияр Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сибгатуллина (Идрисова) Гафиря Асфандияр Кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сибгатуллина (Идрисова) Гафиря Асфандияр Кызы

Рождение ребёнка
11.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сибгатуллина (Идрисова) Гафиря Асфандияр Кызы

Рождение ребёнка
29.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сибгатуллина (Идрисова) Гафиря Асфандияр Кызы

Рождение ребёнка
14.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сибгатуллина (Идрисова) Гафиря Асфандияр Кызы

Смерть
Неизвестно

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