Красулина (Шебалина) Ирина Сидоровна
Место рождениясело Пестерёвское, Бачатской волости, Кузнецкого уезда, Томской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
село Пестерёвское, Бачатской волости, Кузнецкого уезда, Томской губернии
Бракосочетание
16.01.1908 ст.
село Пестерёвское, Кузнецкого уезда, Бачатской волости, Томской губернии
Смерть
Неизвестно