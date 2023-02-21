Красулина (Шебалина) Ирина Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красулина (Шебалина) Ирина Сидоровна

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Место рождения

село Пестерёвское, Бачатской волости, Кузнецкого уезда, Томской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

село Пестерёвское, Бачатской волости, Кузнецкого уезда, Томской губернии
Бракосочетание
16.01.1908 ст.

Муж: Красулин Михаил Григорьевич

село Пестерёвское, Кузнецкого уезда, Бачатской волости, Томской губернии
Смерть
Неизвестно
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