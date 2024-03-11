Стахеева Ульяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1910
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Стахеева Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Стахеев Егор Сергеевич
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Стахеев Егор Сергеевич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Стахеева Анна Егоровна
Отец ребёнка: Стахеев Егор Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Стахеев Владимир Егорович
Отец ребёнка: Стахеев Егор Сергеевич
Смерть
Около 1933