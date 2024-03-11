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Стахеева Ульяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1933

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1910

Муж: Стахеев Егор Сергеевич

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Стахеева Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Стахеев Егор Сергеевич

Рождение ребёнка
1922

Сын: Стахеев Иван Егорович

Отец ребёнка: Стахеев Егор Сергеевич

Колмаково-Миасское, Щучанский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Стахеева Анна Егоровна

Отец ребёнка: Стахеев Егор Сергеевич

Колмаково-Миасское, Щучанский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Стахеев Владимир Егорович

Отец ребёнка: Стахеев Егор Сергеевич

Колмаково-Миасское, Щучанский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Около 1933
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