Шилова (Нохрина) Евдокия Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилова (Нохрина) Евдокия Анисимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1930

Дочь: Михеева Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Шилов Николай Иванович

Прянишниково, Старобардинский район, Бийский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шилов Николай Иванович

Смерть
1971
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Причина смерти: Несчастный случай
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