Шилова (Нохрина) Евдокия Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1930
Дочь: Михеева Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Шилов Николай Иванович
Прянишниково, Старобардинский район, Бийский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1971
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Причина смерти: Несчастный случай