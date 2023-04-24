Митяшина Глафира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митяшина Глафира

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васянкина Митяшина Таисья Васильевна

Отец ребёнка: Митяшин Василий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митяшин Василий Петрович

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Митяшина Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Митяшин Василий Петрович

Рождение ребёнка
09.05.1956

Сын: Митяшин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Митяшин Василий Петрович

Смерть
Неизвестно

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