Митяшина Глафира
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васянкина Митяшина Таисья Васильевна
Отец ребёнка: Митяшин Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Митяшина Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Митяшин Василий Петрович
Рождение ребёнка
09.05.1956
Сын: Митяшин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Митяшин Василий Петрович
Смерть
Неизвестно