Подолякин Василий Борисович 29.03.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Подолякин Василий Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1949

Пол

Мужской

Добавил:

Я
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1949

Отец: Подолякин Борис Арсентьевич

Мать: Подолякина Анна Карповна

Бракосочетание
21.09.1974

Жена: Подолякина (Синякова) Жанна Алексадровна

Рождение ребёнка
06.08.1975

Дочь: Зыкова (Подолякина) Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Подолякина (Синякова) Жанна Алексадровна

Рождение ребёнка
23.02.1979

Дочь: Якушева (Подолякина) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Подолякина (Синякова) Жанна Алексадровна

Починок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.11.1981

Дочь: Сударева (Подолякина) Светлана Васильевна

Мать ребёнка: Подолякина (Синякова) Жанна Алексадровна

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