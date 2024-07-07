Подолякин Василий Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1949
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1949
Бракосочетание
21.09.1974
Рождение ребёнка
06.08.1975
Дочь: Зыкова (Подолякина) Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Подолякина (Синякова) Жанна Алексадровна
Рождение ребёнка
23.02.1979
Дочь: Якушева (Подолякина) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Подолякина (Синякова) Жанна Алексадровна
Починок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.11.1981