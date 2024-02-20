Павлов Олег Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Павлов Пётр
Мать: Павлова Маня Семёновна
Рождение ребёнка
1967
Дочь: Ольга Олеговна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1970
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно