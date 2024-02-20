Павлов Олег Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Олег Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1916 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Павлов Пётр

Мать: Павлова Маня Семёновна

Рождение ребёнка
1967

Дочь: Ольга Олеговна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1970

Сын: Павлов Вячеслав Олегович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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