Гурли Иэн
мужской, родился 1920
умер 2013, деревня Фрингфорд, Оксфордшир, Юго-Восточная Англия, Англия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Супруги
Гурли (Зиновьева) Наташа1921 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гурли (Зиновьева) Наташа
Смерть
2013
деревня Фрингфорд, Оксфордшир, Юго-Восточная Англия, Англия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии