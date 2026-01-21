Гурли Иэн 1920 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гурли Иэн

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1920

умер 2013, деревня Фрингфорд, Оксфордшир, Юго-Восточная Англия, Англия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Супруги
Гурли (Зиновьева) Наташа1921 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурли (Зиновьева) Наташа

Смерть
2013
деревня Фрингфорд, Оксфордшир, Юго-Восточная Англия, Англия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Место погребения: Fringford, Oxfordshire, England

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