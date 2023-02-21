Ахмадуллина З
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ахмадуллина Суфия Харисовна
Отец ребёнка: Ахмадуллин Харис Зиннатович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахмадуллин Ильсур Харисович
Отец ребёнка: Ахмадуллин Харис Зиннатович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахмадуллин Раис Харисович
Отец ребёнка: Ахмадуллин Харис Зиннатович
Бракосочетание
Неизвестно