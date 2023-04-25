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Панкратов Евгений Владимирович

Место рождения

Боктор, Комсомольский муниципальный район, Хабаровский край

Дата рождения

02.02.1986

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1986

Отец: Панкратов Владимир Сергеевич

Мать: Панкратова (Бударина) Галина Ивановна

Боктор, Комсомольский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
05.03.2004

Жена: Панкратова (Самар) Софья Викторовна

Боктор, Комсомольский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
10.04.2004

Дочь: Панкратова Анастасия Евгеньевна

Мать ребёнка: Панкратова (Самар) Софья Викторовна

Рождение ребёнка
19.11.2006

Сын: Панкратов Анатолий Евгеньевич

Мать ребёнка: Панкратова (Самар) Софья Викторовна

Рождение ребёнка
15.09.2015

Сын: Панкратов Федор Евгеньевич

Мать ребёнка: Панкратова (Самар) Софья Викторовна

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