Панкратов Евгений Владимирович
Место рождения
Дата рождения02.02.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1986
Бракосочетание
05.03.2004
Рождение ребёнка
10.04.2004
Дочь: Панкратова Анастасия Евгеньевна
Мать ребёнка: Панкратова (Самар) Софья Викторовна
Рождение ребёнка
19.11.2006
Сын: Панкратов Анатолий Евгеньевич
Мать ребёнка: Панкратова (Самар) Софья Викторовна
Рождение ребёнка
15.09.2015
Сын: Панкратов Федор Евгеньевич
Мать ребёнка: Панкратова (Самар) Софья Викторовна