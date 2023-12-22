Тимофей Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1692
Дата смертиМежду 1741 и 1755
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Между 1708 и 1724
Жена: Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1724
Дочь: Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
Между 1732 и 1739
Сын: Федор Тимофеевич
Мать ребёнка: Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1740
Дочь: Дарья Тимофеевна
Мать ребёнка: Прасковья Федоровна
Смерть
Между 1741 и 1755