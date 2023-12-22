Тимофей Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1692

Дата смерти

Между 1741 и 1755

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1702 г.р.

Дети

Около 1724 г.р.
Между 1732 и 1739 г.р.
Около 1740 г.р.
Около 1740 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1708 и 1724

Жена: Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1724

Дочь: Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Прасковья Федоровна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1732 и 1739

Сын: Федор Тимофеевич

Мать ребёнка: Прасковья Федоровна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Прасковья Федоровна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1740

Дочь: Дарья Тимофеевна

Мать ребёнка: Прасковья Федоровна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Между 1741 и 1755
Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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