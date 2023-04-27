Беляев Дмитрий Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеляев Дмитрий Никифорович

Беляев Дмитрий Никифорович

Место рождения

с.Забугорье

Дата рождения

02.09.1905

Дата смерти

02.04.1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляева Матрена Леонтьевна

Рождение ребёнка
25.02.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляева Матрена Леонтьевна

Рождение ребёнка
03.07.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляева Матрена Леонтьевна

Рождение ребёнка
10.10.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляева Матрена Леонтьевна

Смерть
02.04.1966

Мы используем куки для улучшения работы сайта.