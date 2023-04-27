Беляев Дмитрий Никифорович
Место рожденияс.Забугорье
Дата рождения02.09.1905
Дата смерти02.04.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1931
Рождение ребёнка
25.02.1933
Рождение ребёнка
03.07.1939
Рождение ребёнка
10.10.1945
Смерть
02.04.1966