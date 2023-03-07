Шернина (Шарнина) Маргарита Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шернина (Шарнина) Маргарита Сергеевна

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Место рождения

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область

Дата рождения

06.06.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1897

Отец: Шарнин Сергей Иванович

Мать: Шарнина Клавдия Павловна

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Работа или профессия
27.11.1920
Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
ГАТО, Ф. Р-338. оп.1 д.82 л.140об-141 Список медицинского и обслуживающего персонала лечебниц и учреждений Томского округа за 1928г. с 27.11.1920 Фельдшер-акушерка Судженской больницы.
Смерть
Неизвестно
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