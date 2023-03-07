Шернина (Шарнина) Маргарита Сергеевна
Место рождения
Дата рождения06.06.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1897
Отец: Шарнин Сергей Иванович
Мать: Шарнина Клавдия Павловна
Работа или профессия
27.11.1920
Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
ГАТО, Ф. Р-338. оп.1 д.82 л.140об-141 Список медицинского и обслуживающего персонала лечебниц и учреждений Томского округа за 1928г. с 27.11.1920 Фельдшер-акушерка Судженской больницы.
Смерть
Неизвестно