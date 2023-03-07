Зайцева (Иванова) Любовь Ивановна
Место рождения
Дата рождения17.11.1960
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1960
Отец: Иванов Иван Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
07.07.1984
Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
16.03.1985
Сын: Зайцев Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Зайцев Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
01.02.1988
Дочь: Щербань Анна Владимировна
Отец ребёнка: Зайцев Владимир Васильевич