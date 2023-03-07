Зайцева (Иванова) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Иванова) Любовь Ивановна

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Место рождения

Асхва, Канашский район, Чувашская Республика

Дата рождения

17.11.1960

Пол

Женский

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1960

Отец: Иванов Иван Иванович

Мать: не указана

Асхва, Канашский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
07.07.1984

Муж: Зайцев Владимир Васильевич

Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
16.03.1985

Сын: Зайцев Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Зайцев Владимир Васильевич

Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.02.1988

Дочь: Щербань Анна Владимировна

Отец ребёнка: Зайцев Владимир Васильевич

Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
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